Nazilli'de otomobil kamyonetle çarpıştı: 6 ölü

Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, aşırı hızlı olduğu ve bir yolcu otobüsü tarafından sıkıştırıldığı öne sürülen otomobilin kontrolden çıkıp karşı şeritteki incir yüklü kamyonetle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün (çarşamba) saat 18.45 sıralarında Aydın- Denizli Karayolu üzerindeki, Aslanlı Beldesi'nin Mergen Köprüsü Mevkii'nde meydana geldi. Kuşadası'ndan Ankara'ya giden Abdülkerim Topçeken'in kullandığı 06 BU 7043 plakalı otomobil, iddiaya göre sollama yaparken aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp karşı şeride geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, karşı yönden gelen, Buharkent'ten Sultanhisar'ın Atça Beldesi'ne incir taşıyan Ercan Özalp'in (25) kullandığı 09 PU 740 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Araçların metal yığınına döndüğü kazada, otomobil sürücüsü Abdulkerim Topçeken (23) olay yerinde, beraberindeki Suphi Topçeken (25) ve Beyhan Körpe (33) ile kamyonet sürücüsü Ercan Özalp (25) ve arkadaşı Koray Üstündağ (20) ise ambulanslarla kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 12 yaşındaki Sudenur Şenay, Nazilli Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın'a sevkedildi. Aydın Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tutulan Sudenur Şenay da yapılan müdahalere rağmen bugün öldü.

5 AYLIK EVLİYDİ

Bir incir işletmesinde işçi olarak çalışan kamyonet sürücüsü Ercan Özalp'in henüz 5 aylık evli olduğu öğrenildi. Acı haberi alıp Nazilli Devlet Hastanesi gelen kamyonet sürücüsünün eşi Şeyma Özalp (20) sinir krizi geçirdi. Hastane personeli ve yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan genç kadın, saatlerce gözyaşı döktü. İncir işçileri Ercan Özalp ve Koray Üstündağ'ın cenazelerinin bugün öğlende Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'ne bağlı Atça Beldesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden otomobildeki Beyhan Körpe'nin Ankara'da bir kafeterya işlettiği, beraberindeki Suphi Topçeken ve Abdulkerim Topçeken'in de Ankara Üniversitesi öğrencisi oldukları, Kuşadası'ndan tatilden döndükleri öğrenildi.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

5 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili jandarma soruşturma başlatırken, incelemede kaza yerinde hiçbir fren izine rastlanamaması dikkati çekti. Görgü tanıkları, kazaya neden olan otomobilin 140 kilometreden fazla bir hızla seyrettiğini ve sollama yaparken bir yolcu otobüsü tarafından sıkıştırıldığını öne sürdü. MOBESE kayıtlarını inceleyen jandarma, kazaya neden olduğu iddiasıyla, bir seyahat firmasına (Pamukkale Turizm) ait, İzmir- Antalya seferini yapan otobüsün şoförünü Antalya'da gözaltına aldı.

Kazanın ardından Aydın- Denizli Karayolu'nda trafik yaklaşık 2 saat boyunca tek yönden verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada hayatını kaybeden kamyonet sürücüsü Ercan Özalp (25) ve iş arkadaşı Koray Üstündağ (20) da memleketleri Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'ne bağlı Atça Beldesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Ölen gençler için Bayramyeri Camii'nde öğlende kılınan cenaze namazına, aileleri ve yakınlarının yanı sıra Atça Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Çınar ve çok sayıda belde sakini katıldı. Ercan Özalp ile henüz 5 ay önce hayatını birleştiren Şeyma Özalp (20) sinir krizi geçirdi. Eşinin tabutunun önünden uzun süre ayrılamadı. Oğlunun uzun süre Atçaspor'da futbol oynadığını anlatan Koray Üstündağ´ın annesi Güler Üstündağ ise takım arkadaşlarını cenazede görünce ``Bütün evlatlarım burada, Koray´ım yok. Koray´ımı getirin bana''«MD-BO» diyerek feryat etti. Oğlunun tabutuna sarılan anne Güler Üstündağ´ı akrabaları sakinleştirmeye çalıştı.