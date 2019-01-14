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Spor

Nazilli'de kaleci Onur takımda kalacak

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -  TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor'da kaleci Onur Bulut'un takımda kaldığı açıklandı

14 Ocak 2019 16:06

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - 
TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ikinci yarıda hedefini zirve olarak belirleyen Nazilli Belediyespor\'da kaleci Onur Bulut\'un takımda kaldığı açıklandı.
Sezonun ilk yarısında fazla forma şansı bulamayıp ekonomik sorunlar yaşadığı gerekçesiyle Ege ekibinde ayrılmak istediğini ileten tecrübeli kalecinin ikna edildiği vurgulandı. Yönetimle bir araya gelen Onur\'la anlaşma sağlandı. Onur, Kızılcabölükspor\'la oynanan özel maçta dahi kadroya alınmamıştı. Nazilli, Kızılcabölükspor\'dan renklerine katmak istediği Berkant Kavzar transferinden vazgeçti. Kızılcabölükspor\'un genç golcüyü bonservisiyle birlikte Nazilli Belediyespor\'a göndermek istediği ancak siyah-beyazlıların oyuncuyu kiralamayı düşündüğü ifade edildi. İki kulübün de Berkant konusunda anlaşma sağlayamadığı bildirildi.

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