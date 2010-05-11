T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Nazilli'de hafif şiddetli deprem

11 Mayıs 2010 11:47

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ''çok hafif şiddette'' deprem meydana geldi
     
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem izleme Merkezi verilerine göre, saat 07.19'da merkez üssü Nazilli olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
    
Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız yaptığı açıklamada, ''İlçemizde meydana gelen ve hissedilen deprem sonucunda şu ana kadar can ve mal kaybı bilgisine ulaşmadık. Çevre köy muhtarlıklarımızdan araştırıyoruz. İlçe merkezinde herhangi bir üzücü olay olmadı'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24