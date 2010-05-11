Nazilli'de hafif şiddetli deprem

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ''çok hafif şiddette'' deprem meydana geldi



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem izleme Merkezi verilerine göre, saat 07.19'da merkez üssü Nazilli olan 3,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız yaptığı açıklamada, ''İlçemizde meydana gelen ve hissedilen deprem sonucunda şu ana kadar can ve mal kaybı bilgisine ulaşmadık. Çevre köy muhtarlıklarımızdan araştırıyoruz. İlçe merkezinde herhangi bir üzücü olay olmadı'' dedi.

