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Spor

Nazilli'de Fatih ve Mehmet gitti

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) Gelecek sezon TFF 3'üncü Lig'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor'da altyapıdan yetişen Fatih Üge ve Mehmet Ersavaş resmen takımdan ayrıldı

01 Haziran 2018 14:44

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

Gelecek sezon TFF 3\'üncü Lig\'de mücadele edecek Nazilli Belediyespor\'da altyapıdan yetişen Fatih Üge ve Mehmet Ersavaş resmen takımdan ayrıldı. Uzun yıllar Siyah-Beyazlı formayı giyen iki futbolcu biten sözleşmelerini yenilemedi. Defansta oynayan Mehmet, 9 sezon Nazilli Belediyespor\'da görev yaparken, kanatlarda ve forvette forma giyen Fatih Üge de 8 sezon siyah-beyazlı formayı giydi. Ege temsilcisinde İlter Ayyıldız, Mert Çakar, Gökhan Dinçer ve Berkay Öztuvan sözleşmelerinin sona ermesi ile serbest kaldı.   

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