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Nazilli'de camiye giren hırsız, laptop ve 100 lira madeni parayı çaldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) -  AYDIN’ın Nazilli ilçesinde camiye giren hırsız, imamın laptopu ile 100 lira madeni para çaldı

20 Kasım 2018 04:10

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA) -  AYDIN’ın Nazilli ilçesinde camiye giren hırsız, imamın laptopu ile 100 lira madeni para çaldı.
Olay, Karaçay Mahallesinde bulunan Garaj Camii\'nde meydana geldi. Nazilli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yanında bulunan ve tadilat nedeniyle açık olan pencereden giren kimliği belirsiz bir kişi, yaklaşık 1.5 saat cami içersinde dolaşıp, tek tek saydığı 100 TL madeni para ile cami imamına ait olan diz üstü bilgisayarı çaldıktan sonra kayıplara karıştı. Camide bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızı yakalamak için güvenlik güçleri çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

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