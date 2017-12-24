Nazilli'de büyük operasyon

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta sezonun ilk devresini 10 puanla 17\'nci sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor, tarihinin en büyük kadro operasyonlarından birini gerçekleştirdi.

İkinci devreye güçlü bir ekiple girmek isteyen Naz-Naz, 11 futbolcusunu gönderirken, masör Osman Özcan ve scout ekibinde çalışan Ali Yenigün\'le de yollarını ayırdı. İlk olarak hafta içinde Mehmet Feyzi Yıldırım\'la vedalaşan Nazilli Belediyespor ardından oyuncular Abdulkadir Kaplan, Tayfur Emre Yılmaz, İlker Sayan, Gökhan Dinçer ve Burhan Arman\'la ilişiğini kesti. Yönetim operasyona bugün de devam etti.

Ayhan Tuna Üzümcü, Evren Özyiğit, Gürhan Gürsoy, Nurettin Kayaoğlu ve Halil Zeybek de takımdan gönderilen isimler oldu. Nazilli yönetiminin tüm futbolcularla görüşüp karşılıklı olarak anlaşma sağladığı ifade edildi. Nazilli\'deki yaprak dökümü personelle sürdü. Yıllardır siyah-beyazlı camiaya masör olarak hizmet eden Osman Özcan, emekliğini istedi. Özcan\'ın gençlerin önünü açmak amacıyla ayrılık kararı aldığı belirtildi. Ardından scout ekibinde çalışan Ali Yenigün\'ün de Naz-Naz macerası son buldu. Radikal değişimlere giden kulüpte, ayrılıkların sürmesi bekleniyor.