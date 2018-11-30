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Nazilli'de Başkan Alıcık 3'üncü kez aday gösterildi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- NAZİLLİ Belediye Başkanı Haluk Alıcık 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde, üçüncü kez Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) aday gösterildi

30 Kasım 2018 01:45

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- NAZİLLİ Belediye Başkanı Haluk Alıcık 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde, üçüncü kez Milliyetçi Hareket Partisi\'nden (MHP) aday gösterildi. 
\"ÇIRAKLIK DÖNEMİ BİTTİ, USTALIK DÖNEMİ BAŞLIYOR\"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Kolalı Depboylu tarafından adaylığı ilan edilen Başkan Haluk Alıcık, parti kurmaylarına kendisine güvendikleri ve inandıkları için teşekkür etti. Haluk Alıcık adaylığı açiklandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, “Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ve tüm partili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah’ın izniyle çıraklık ve kalfalık dönemimizin ardından ustalık dönemimizi de hep birlikte yaşayacağız. Nazillimize kazandırdığımız projelerimizi bu dönemde katlayarak hizmet etme gayretinde olacağız. Biz 10 yıldır ustalık dönemine hazırlanıyoruz. Seçim günü geldiğinde 10 yıldır olduğu gibi halkımızla zaferimizi kutlayacağız.  Herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Başkan Alıcık, 2009 yılında yapılan seçimlerde yüzde 36, 2014’de ise yüzde 40 oranında oy alarak göreve seçilmişti.

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