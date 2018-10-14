T24 LogoT24 Logo
Gündem

Nazilli'de 43 gram eroinle yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 43 gram eroin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı

14 Ekim 2018 14:42

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda, 43 gram eroin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik dün operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler İ.A., H.B. ve U.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda toplam 43 gram eorin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanıp, Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutukevi\'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ Aydın DHA AYDIN NazilliNazilliEmniyet Müdürlüğü Narkotik Büro AmirliğiOperasyondaPolistekiTipi Kapalı CezaTutukeviFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24