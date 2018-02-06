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Nazilli'de 3'ü çocuk 6 kişi sobadan zehirlendi

NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3'ü çocuk 6 kişi hastanede tedaviye alındı

06 Şubat 2018 14:36

NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3\'ü çocuk 6 kişi hastanede tedaviye alındı.
Yeşil Mahalle 682 Sokak 11 numaradaki evde bulunan Yeter Bölen (36), Ahmet Ayaz Bölen (3), Sefer Deniz Bölen (1), Hatice Demirel (46), Suat Demirel (52) ve Yusuf Demirel (2), sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah durumu fark eden evdekiler, kendi otomobiliyle Nazilli Devlet Hastanesi\'ne gitti. Zehirlendikleri anlaşılan 3\'ü çocuk 6 kişi tedaviye alındı. Suat Demirel\'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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