Nazilli'de 3 Aralık Engelliler Günü kutlandı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, 3 Aralık Engelliler Günü için Nazilli Bedensel Engelliler Derneği ve Engellilere Destek Verenler Derneği\'nin (NAZENDER) düzenleği etkinlik, izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla Nazilli düzenlenen etkinlik İstasyon Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk konulmasıyla başladı. Programa Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Alpaslan Çoban, NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı, siyasi partilerin temsilcilerinin yanısıra binlerce kişi katıldı. Buradan Uzun Çarşı güzergahından Belediye Meydanı\'na yürüyen topluluğa motorize polisler de eşlik etti.

Belediye Meydanı\'ndaki program NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı\'nın konuşmasıyla başladı. Görevde bulunduğu iki buçuk yıl içinde dernek olarak yaptıkları çalışmaları anlatan Yazıcı, Nazilli\'de her şeyi belediyeden bekleyen eski dernek anlayışını yıktıklarını belirtti. Yazıcı, Nazilli Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Alpaslan Çoban ile engelli olan babası Hüseyin Yazıcı, katılımcıları yanına çağırarak el ele sloganını tekrarlamalarını istedi.

\'KANUNA UYMAYAN BİNALARA RUHSAT VERMEYİN\'

2005 yılında çıkan ve kamuya açık tüm alan ve kurumların engelli erişebilirlik kriterlerini yerine getirmesi için 10 yıl süre tanıyan yasayı hatırlatan Tayfun Yazıcı, “Nazilli\'de bu belgeyi alan tek kurum Adliye Sarayı. Kanun yürürlüğe girdikten sonra birçok bina yapıldı ama bu kriterler göz ardı edildi. Bu kanuna uymayan binalara Ruhsat vermeyin\" diyerek Nazilli Belediyesi yetkililerine seslendi.

Konuşmaların ardından Güzelköy Özel Eğitim ve Uygulama Okulu\'nun hazırladığı engelli türlerine yönelik farkındalık oluşturan sunumları yapıldı. Daha sonra Süleyman Efendi Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri gösterileri yaparken, Halk Eğitim Merkezi işaret dili öğrencileri \'Sev Kardeşim\' şarkısını işaret diliyle sundu. Program Belediye meydanında katılımcılara ve Nazillili vatandaşlara tavuk, pilav ve lokma ikramıyla son buldu.

FOTOĞRAFLI