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Nazilli'de 1 kişi silahla vurularak ağır yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN’ın Nazilli ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak ağır yaralandı

20 Kasım 2018 04:03

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN’ın Nazilli ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.
Olay Nazilli ilçesinin Yıldıztepe Mahallesinde meydana geldi.  Yıldıztepe Mahallede meydana gelen olayda silahlı kavgada Gökhan K. (23), kimliği belirsiz kişilerin silahından çıkan mermilerle göğüs ve bacak kısmından vurularak ağır yaralandı. Saldırganlar yaralı Gökhan K.’yi motosikletle çağırdıkları ambulansa bırakarak olay yerinden kaçtılar. Silahla vurularak ağır yaralanan Gökhan G. ambulansla Nazili Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Gökhan K.\'nın durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürülmekte olduğu öğrenildi.

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