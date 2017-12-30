Nazilli Sanayi Sitesi'nde korkutan yangın

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde bir marangozhanenin deposunda çıkan yangında 4 işyeri zarar gördü.

Nazilli Sanayi Sitesi\'nde Ersin Çapar\'a ait marangozhanenin deposundaki onarım sırasında, kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımın nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiyesi ekipleri yangına müdahalede bulunarak, alevleri söndürdü. Depodaki malzemelerin yanıcı olması nedeniyle bu bölüm büyük zarar görürken, bitişikteki 3 işyerinin çatılarında hasar oluştu. Yangın sırasında çıkan dumanlar Nazilli-Aydın karayolundan görüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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