Nazilli dünyaya uzun yaşamın sırrını verecek

Nüfusuna oranlandığında 90 yaş üzeri yaşlısıyla Avrupa standartlarının üzerinde bulunan ve

Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) Bölümü tarafından merkez kurularak uzun yaşamın sırrı araştırılan Aydın'ın Nazilli ilçesi, yeniden yapılanıyor.



Nüfusunun her 100 kişisinden 23'ü 60 yaş ve üzerinde olan, 90 yaş üzerinde 161 sağlıklı yaşlısıyla Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji (Yaşlılık Bilimi) Bölümü'nün "Türkiye'nin Yaşlılık Şampiyonu" ilan ettiği Nazilli'de, yaşlılığın sırrına ilişkin çalışmaların bir yıl içinde ilan edilmesi bekleniyor.



Nazilli Kaymakamı Caner Yıldız, yaptığı açıklamada, çalışmanın sonuçlarının alınmasından sonra bilimsel dergilerde yayınlanacağını, ardından uluslararası makalelerin çıkacağını belirterek, "Sanıyorum çok yakın zamanda dünyadan çok sayıda insanın buraya yerleşmek için talepleri olacak. Çünkü uzun ömür ve gençlik dediğimizde her şey duruyor, insanlar buna önem veriyor" dedi.



Nazilli'deki nüfusun yaşlanma oranının Türkiye'deki ortalamanın çok üzerinde bulunduğunu, ülkenin 20-25 yıl sonraki hedeflerinin yakalandığını bildiren Yıldız, ilçenin bir uzun ömür merkezi olduğunu söyledi.



Yıldız, buradaki yaşlı vatandaşların, aktif ve iş görebilme özellikleriyle de farklılık gösterdiklerini kaydetti.



Termokent kurulacak



Bilimsel çalışmaların yayınlanmasıyla ilçenin dünyanın ilgisini çekeceğini ve buraya yerleşme konusunda talep yaşanacağını savunan Yıldız, Nazilli'nin hedefi bulunan bir ilçe olduğunu belirtti.



Nazilli Kaymakamı Yıldız, ilçenin, Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde İzmir'den sonra bölgedeki ikinci büyük kent haline geleceğini, yakın zamanda buradaki fakülte ve yüksek okulların, Adnan Menderes Üniversitesinden ayrılacağını, Sümer Üniversitesi adıyla üniversite kurulmasının planlandığını, bunun için yasa teklifinin hazırlandığını söyledi. Yıldız, yaşlı nüfusun dengelenmesi ve genç nüfusla aşılanması anlamında üniversitenin çok önemli olduğunu vurguladı.



Türkiye'nin jeotermal kaynaklarının yüzde 40'ının bu bölgede bulunduğunu, MTA ile süratle ortak kuyular açtıklarını bildiren Yıldız, burada bir termokent kurulacağını açıkladı. Yıldız, jeotermale bağlı sağlık tesislerinin, otellerinin olacağını, Sağlık Bakanlığının fizik tedavi hastanesi kuracağını, 500 yataklı devlet hastanesi yapıldığını bildirdi.



Yıldız, büyük sera tesislerinin ve organize sera bölgesinin kurulmasına ilişkin olarak da 500 dönümün üzerinde alanda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.



İlçenin yeniden dizaynı



Nazilli'nin nüfusuna 5-6 yıl içinde bir o kadar daha nüfus ekleneceğini belirten Kaymakam Yıldız, buna göre ilçenin meydanlarının düzenlenmesi, hafif raylı sistem kurulması hedeflerinin bulunduğunu, şehrin yeniden dizayn edileceğini kaydetti.



Bu arada okulların da ilçe merkezinden alınarak, kampüste toplanacağını bildiren Caner Yıldız, bunun için yeni arsa belirlediklerini, Milli Eğitim Bakanlığına teklifte bulunduklarını söyledi.



Türkiye'nin ilçe bazında tek konservatuvarının da Nazilli'de olduğunu ifade eden Yıldız, ADÜ'ye bağlı konservatuvarda çalışmaların lisans düzeyinde sürdüğünü, ilkokul çocuklarına ayrıca ders verildiğini, bir de konservatuvar lisesi açılması için ADÜ'nün teklifi doğrultusunda girişimlerin yapıldığını ifade etti.



(AA)

