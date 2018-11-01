Nazilli dolu dizgin

NAZİLLİ, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası 4\'üncü Tur maçında Osmanlıspor\'u 3-2 mağlup ederek adını bir üst tura yazdıran 3\'üncü Lig ekibi Nazilli Belediyespor, bu sezon hem ligde hem de kupada yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Siyah-beyazlı Ege temsilcisi 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 18 puanla 3\'üncü sırada yer alırken, Ziraat Türkiye Kupası\'nda 3\'te 3 yaparak alkış topladı.

Nazilli Belediyespor, kupada da 2\'nci turda Karşıyaka\'yı 2-0, 3\'üncü turda Tokatspor\'u 5-0\'lık skorlarla eledikten sonra Spor Toto 1\'inci Lig ekibi Osmanlıspor\'u da kupanın dışına itmeyi başardı. Geçen sezon 2\'nci Lig\'de küme düşerek taraftarını üzen Nazilli Belediyespor, bu sezon iki kulvarda aldığı sonuçlarla camianın yüzünü güldürüyor.