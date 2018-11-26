Nazilli de motosiklet otomobile çarptı: 2 kişi yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, sürücü ve arkasındaki yolcusu ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Yeni Mahalle Ordu Caddesi üzeri Şehit Bülent Taşkıran kavşağında meydana geldi. Osman Başar yönetimindeki 09 AAV 616 plaklı motosiklet, Bulvardan Ordu Caddesi istikametine giderken, A.C. yönetimindeki 09 E 5859 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Osman Başar (17) ve arkasında yolcu olarak bulunan Alperen Çakırlı (16) yola savruldular. İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından motosiklet sürücüsü Başar ve Çakırlı ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi. kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI