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Spor

Nazilli Blediyespor'un konuğu Kahramanmaraşspor

NAZİLLİ, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup'ta Nazilli Belediyespor yarın Kahramanmaraşspor maçıyla sezonu açacak

25 Ağustos 2017 14:36

NAZİLLİ, (DHA)- İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'ta Nazilli Belediyespor yarın Kahramanmaraşspor maçıyla sezonu açacak. Nazilli İlçe Stadı\'nda Ali Zağlı\'nın görev yapacağı karşılaşma saat 17.00\'de başlayacak. Teknik Direktör Fatih Akyel, ilk maçların her zaman zor olduğunu söyledi. Takımının yavaş yavaş uyum sorununu aştığını belirten Akyel, \"Kahramanmaraşspor maçına en iyi şekilde hazırlandık. Gol yollarında sıkıntılarımız var. Ancak mutlaka bu sorunlar çözülecek. Önceliğimiz ilk karşılaşmamızı kazasız belasız atlatmak\" dedi. 



 

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