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Spor

Nazilli Belediyespor'un korkusu yok

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Niğde Belediyespor'u 3-0 yenerek kurtuluş meşalesini yakan Nazilli Belediyespor, zirve adayı Altay'ı da gözüne kestirdi

07 Şubat 2018 16:01

NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde Niğde Belediyespor\'u 3-0 yenerek kurtuluş meşalesini yakan Nazilli Belediyespor, zirve adayı Altay\'ı da gözüne kestirdi. 
İzmir\'e galibiyet moraliyle gideceklerini söyleyen teknik direktör Ahmet Yavuz, kazanmak için mücadele edeceklerini dile getirdi. Sezonun ilk yarısında evinde Altay karşısında aldıkları 6-1\'lik mağlubiyetin kendileri için bir şey ifade etmediğini belirten Yavuz, \"Dersimize iyi çalıştık. Rakibe saygı duyuyoruz. Biz Altay\'ı tanıyoruz, ancak onlar bizi bilmiyor. Yeni bir takım olmamız onlar için dezavantaj. Bizi izleme şansları olmadı. Tedbirlerimizi aldık ve kendi işimize odaklanacağız. Hedefimiz 3 puan. İstediğimiz sonucu alıp geleceğiz\" dedi. 
Nazilli Belediyespor\'da hafif sakatlığı bulunan Serdar Eylik ile Ali Say takımdan ayrı çalışıyor.
 

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