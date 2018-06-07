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Spor

Nazilli Belediyespor'dan golcü atağı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3'üncü Lig'e düştükten sonra transfer çalışmalarına hızlı başlayan Nazilli Belediyespor, Elaziz Belediyesporlui golcü Volkan Serim'i almak etmek için düğmeye bastı

07 Haziran 2018 13:55

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 3\'üncü Lig\'e düştükten sonra transfer çalışmalarına hızlı başlayan Nazilli Belediyespor, Elaziz Belediyesporlui golcü Volkan Serim\'i almak etmek için düğmeye bastı. Geçen sezon Elaziz formasıyla çıktığı 34 resmi maçta 17 gol atan tecrübeli forvetle yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü bildirildi. Kulübüyle 2019 yılına kadar kontratı bulunan Volkan\'ın bonservis sorunu çözerse Nazilli Belediyespor\'a imza atması bekleniyor. Futbola Üsküdar İcadiye\'de başlayan 29 yaşındaki forvet, Anadolu Üsküdar, Sancaktepe Belediyespor, Erzurumspor, Kırıkhanspor, Hatayspor, Maltepespor ve Orhangazi Belediyespor formalarını terletti.

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