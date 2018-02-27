Nazilli Belediyespor'da Görkem sevinci

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta oynanan Fethiyespor maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Nazilli Belediyespor\'un golcüsü Görkem\'den iyi haberler geldi.

Maçın 40\'ıncı dakikasında oyundan çıkan ve teknik heyeti korkutan genç oyununun çekilen MR\'ı sonucunda ciddi bir probleminin olmadığı bildirildi. Adalesinde sadece gerilme olan Görkem\'in tedavisine başlandığı, golcünün pazar günü deplasmanda oynanacak SBS İnşaat Kırklarelispor karşılaşmasına yetişeceği kaydedildi.