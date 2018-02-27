T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor'da Görkem sevinci

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta oynanan Fethiyespor maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Nazilli Belediyespor'un golcüsü Görkem'den iyi haberler geldi

27 Şubat 2018 15:06

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta oynanan Fethiyespor maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Nazilli Belediyespor\'un golcüsü Görkem\'den iyi haberler geldi. 
Maçın 40\'ıncı dakikasında oyundan çıkan ve teknik heyeti korkutan genç oyununun çekilen MR\'ı sonucunda ciddi bir probleminin olmadığı bildirildi. Adalesinde sadece gerilme olan Görkem\'in tedavisine başlandığı, golcünün pazar günü deplasmanda oynanacak SBS İnşaat Kırklarelispor karşılaşmasına yetişeceği kaydedildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ DHALig Beyaz GrupFethiyesporNazilli BelediyesporGörkemMRAdalesindeSBSKırklarelispor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24