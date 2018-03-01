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Spor

Nazilli Belediyespor'da Türker'den destek çağrısı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren Nazilli Belediyespor'un başkanı Özgen Türker, pazar günü deplasmanda oynanacak SBS İnşaat Kırklarelispor maçı öncesi destek çağrısı yaptı

01 Mart 2018 14:58

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalma savaşı veren Nazilli Belediyespor\'un başkanı Özgen Türker, pazar günü deplasmanda oynanacak SBS İnşaat Kırklarelispor maçı öncesi destek çağrısı yaptı. 
Öne geçtikleri maçları kazanamadıklarını belirten Türker, \"Her şeye rağmen asla umudumuzu kaybetmeyeceğiz. İyi futbol oynuyoruz. Kalan 10 haftada takımımın önemli başarılara imza atacağına inanıyorum. Kırklaerlispor deplasmanından 3 puanla döneceğiz. İkinci yarı başlarken çok iyi bir yapılanma gerçekleştirdik. Yeni bir kadro kurduk ve bu kadronun oturması zaman istiyor. 9 yeni oyuncumuz var. Bunun meyvelerini toplamaya başlayacağız. Taraftarımız desteğini bizlerden esirgemesin\" dedi.
 

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