Nazilli Belediyespor'da Tire mesaisi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta ilk 2 maçı 4 puanla geçen Nazilli Belediyespor, 3\'te 3 yapan Tire 1922\'yi gözüne kestirdi. Rakibine cumartesi akşamı deplasmanda konuk olacak siyah-beyazlı ekipte lig ve kupada üst üste 2 galibiyetle moral bulduklarını söyleyen teknik direktör Ahmet Yavuz, \"Rakibimiz iyi bir hava yakaladı ve yeni statlarında ev sahibi olmanın avantajıyla oynayacaklar. Ancak biz de iddialı bir takımız. Zorlu Ege derbisini kazanıp deplasmanda geçen sezondan bu yana süren galibiyet hasretimize son vermek istiyoruz\" diye konuştu.

