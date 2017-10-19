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Spor

Nazilli Belediyespor'da teknik direktör arayışları sürüyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)-TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta aldığı kötü sonuçlarından ardından Teknik Direktör Fatih Akyel'le yollarını ayıran ve yeni çalıştırıcısını bulmak için arayışlarını sürdüren Nazilli Belediyespor'da Başkan Erdoğan Eker camiada

19 Ekim 2017 13:37

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)-TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta aldığı kötü sonuçlarından ardından Teknik Direktör Fatih Akyel\'le yollarını ayıran ve yeni çalıştırıcısını bulmak için arayışlarını sürdüren Nazilli Belediyespor\'da Başkan Erdoğan Eker camiadan sabır istedi.
Takımı hedefe götürecek bir teknik adamla en kısa sürede anlaşacaklarını anlatan Eker, \"Zor bir süreçten geçiyoruz. En kısa zamanda teknik direktörümüzü belirleyeceğiz. Bu sorunu çözüme kavuşturacağız\" dedi. Nazilli\'de yollarını ayrılan Sportif Direktör Muzaffer Taşkın\'ın yerine ise Orhan İbiş göreve geldi. 

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