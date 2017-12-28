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Spor

Nazilli Belediyespor'da Onur Karakabak da imzaladı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da, transferler peş peşe geliyor

28 Aralık 2017 14:48

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'da, transferler peş peşe geliyor.
Antalya\'da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar Keçiöregücü\'nden kaleci Kıvanç Küçükkarış\'ın ardından son olarak Pendikspor\'da görev yapan sol bek Onur Karakabak\'ı da kadrosuna dahil etti. Basın Sözcüsü Özgen Türker, Onur ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Futbolcunun Antalya kampına katıldığını açıklayan Türker, \"Onur camiamıza hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız sürecek\" dedi. Futbola Çaycumaspor\'da başlayan 25 yaşındaki sol bek, Sakaryaspor, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu, Manisaspor, Gaziosmanpaşa, Derincespor, Bandırmaspor, Kahramanmaraşspor ve Bayburt İl Özel İdare takımlarında da top koşturdu. 

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