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Spor

Nazilli Belediyespor'da moralleri bozan sakatlık

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Hacettepe'ye 5-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Nazilli Belediyespor'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Pendikspor maçı öncesi Burhan'ın sakatlanması moralleri bozdu

30 Kasım 2017 14:53

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Hacettepe\'ye 5-0 yenilerek alt sıralardan kurtulamayan Nazilli Belediyespor\'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak Pendikspor maçı öncesi Burhan\'ın sakatlanması moralleri bozdu.
Kanatlarda görev yapan oyuncunun kasığında ödem olduğu öğrenilirken, Burhan\'ın Pendik\'e karşı görev yapamayacağı bildirildi. Burhan\'ı bu hafta riske etmeyecek teknik direktör Mustafa Bahadır\'ın Pendikspor deplasmanında Halil Zeybek\'e şans vereceği belirtildi. 


 

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