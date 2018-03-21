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Spor

Nazilli Belediyespor'a sponsor desteği

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Nazilli Belediyespor, Uğur Şirketler Grubu bünyesindeki Mondial ile ana sponsorluk sözleşmesi imzaladı

21 Mart 2018 16:02

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta küme düşme potasının bir basamak üzerinde yer alan Nazilli Belediyespor, Uğur Şirketler Grubu bünyesindeki Mondial ile ana sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Yıldırım Demirören Tesisleri\'nde gerçekleşen törene Kaymakam İbrahim Küçük, Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık, Başkan Özgen Türker ile şirket CEO\'su Yusuf Öksüzömer katıldı. Sponsorluk anlaşmasının 2018-2019 sezonun devre arasına kadar geçerli olacağı açıklandı. 

(FOTOĞRAFLI)

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