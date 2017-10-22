Nazilli Belediyespor yıkıldı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Sakaryaspor deplasmanından 2-0 mağlubiyetle dönerek galibiyet hasretini 8 haftaya çıkaran Nazilli Belediyespor, taraftarını kahretti.

Başkan Erdoğan Eker, lige büyük umutlarla başladıklarını ancak bir türlü şanssızlığı kıramadıklarını söyledi. Eker, \"Sakaryaspor\'u yenerek beyaz bir sayfa açmak istiyorduk. Hafta içinde yeni bir teknik direktörle anlaşma sağlayacağız. Nazilli Belediyespor camiası olarak hepimiz çok üzgünüz. Ama el ele vererek bu kötü gidişata son vereceğiz, zor günleri atlatacağız. Telaşa kapılmaya gerek yok\" dedi.