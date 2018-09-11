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Spor

Nazilli Belediyespor turu istiyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 2'nci tur maçında perşembe günü Karşıyaka'yı ağırlayacak Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, kazanan taraf olmak istediklerini söyledi

11 Eylül 2018 15:57

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

Ziraat Türkiye Kupası\'ndaki 2\'nci tur maçında perşembe günü Karşıyaka\'yı ağırlayacak Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, kazanan taraf olmak istediklerini söyledi. 
\"Kupada kendi sahamızda Karşıyaka\'yı yenmek için oynayacağız\" diyen Yavuz, \"Ligde Hopaspor deplasmanından golsüz beraberlikle döndük ama birçok pozisyon harcayıp galibiyeti kaçıran taraf olduğumuza yanıyoruz. Kupada ise gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kendi sahamızda iyi bir futbolla iyi bir sonuç almak için elimizden geleni yapacağız\" dedi.
 

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