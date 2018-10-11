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Spor

Nazilli Belediyespor telafinin peşinde

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 3

11 Ekim 2018 15:26

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta geçen hafta Karaköprü Belediyespor\'a 2-1 yenilerek Türkiye\'de liglerde bu sezon gol yemeyen tek takım olma ünvanını kaybeden Nazilli Belediyespor, kaybını Silivrispor karşısında telafi etmek istiyor.
Silivri engelini evlerinde taraftar desteğiyle aşacaklarını söyleyen teknik direktör Ahmet Yavuz, \"Geçtiğimiz hafta aldığımız yenilgi nedeniyle tüm taraftarlarımızdan takımım adına tekrar özür diliyorum. Cumartesi günü tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Aldığımız yenilgiyi telafi edeceğiz\" dedi. 

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