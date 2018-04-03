T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz: "Pes etmemeliyiz"

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, umudunu korudu

03 Nisan 2018 14:21

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, umudunu korudu.
Bulundukları konumu hak etmediklerini savunan Ahmet Yavuz, \"Önümüzde 5 final maçı var. Yaşadığımız kayıpları ve yaptığımız hataları telafi edeceğiz. Karşıyaka karşılaşmasında iyi bir görüntü ortaya koyamadık. Futbolcularımızın üzerinde baskı vardı. Stresin altında ezildik\" dedi. 
Nazilli halkına küme düşme acısı yaşatmamak için en iyi şekilde mücadele edeceklerini ifade eden Yavuz, \"Bir maç kaybedince pes etmemeliyiz. Daha önümüzde karşılaşmalar var. Ben inançlıyım. Eğer üst üste 2 maç kazanırsak girdaptan çıkarız. Ben ümidimi yitirmedim, futbolcularımın da ümitlerini kaybetmesini istemiyorum. Taraftarımızın da son ana kadar arkamızda durmasını bekliyoruz. İyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var. Önümüzdeki süreçte en iyisini ortaya koyacağız\" diye konuştu.
23 puanla 16\'ncı sıradaki Nazilli Belediyespor, bu hafta evinde Bugsaşspor\'la karşılaşacak. 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahattin ALBAYRAKNAZİLLİ DHABeyaz GrupBelediyesporAhmet YavuzBulunduklarıYaşadığımızKarşıyakaFutbolcularımızınStresinYavuzDahaBenEğerTaraftarımızınNazilli BelediyesporBugsaşspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24