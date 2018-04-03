Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz: "Pes etmemeliyiz"

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, umudunu korudu.

Bulundukları konumu hak etmediklerini savunan Ahmet Yavuz, \"Önümüzde 5 final maçı var. Yaşadığımız kayıpları ve yaptığımız hataları telafi edeceğiz. Karşıyaka karşılaşmasında iyi bir görüntü ortaya koyamadık. Futbolcularımızın üzerinde baskı vardı. Stresin altında ezildik\" dedi.

Nazilli halkına küme düşme acısı yaşatmamak için en iyi şekilde mücadele edeceklerini ifade eden Yavuz, \"Bir maç kaybedince pes etmemeliyiz. Daha önümüzde karşılaşmalar var. Ben inançlıyım. Eğer üst üste 2 maç kazanırsak girdaptan çıkarız. Ben ümidimi yitirmedim, futbolcularımın da ümitlerini kaybetmesini istemiyorum. Taraftarımızın da son ana kadar arkamızda durmasını bekliyoruz. İyi bir takımız, kaliteli oyuncularımız var. Önümüzdeki süreçte en iyisini ortaya koyacağız\" diye konuştu.

23 puanla 16\'ncı sıradaki Nazilli Belediyespor, bu hafta evinde Bugsaşspor\'la karşılaşacak.