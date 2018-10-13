Nazilli Belediyespor-Silivrispor: 1-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Volkan Şeker (xx), Erhan Gündoğdu (xx), Metin Yalçın (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Mazlum (xxx), Polat (xx), Merter Er (xx), Berk (x) (Dk. 72 Görkem xxx), Buğra (xxx), Sergen (xxx), Yasin (xx), Burak (xx) (Dk. 62 Said xx), Onur (xxx), Aykut (xx) (Dk. 46 Mert Çapar xx)

SİLİVRİSPOR: Burak (x) - Emre (x) (Dk. 88 Vahit), Aytek (xx), Enes (x), Selçuk (xx), Yunus (x), Sertaç (x) (Dk. 65 Ufukcan x), Metin (xx), Halil (xx), Muhammed (x) (Dk. 73 Gökhan x), Taner (x)

GOLLER: Dk. 87 Görkem (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Yasin, Burak (Nazilli Belediyespor), Sertaç, Yunus (Silivrispor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Karaköprü Belediyespor\'a 2-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Nazilli Belediyespor, Silivrispor\'u tek golle geçti: 1-0.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede oyuna 73\'üncü dakikada giren genç golcü Görkem 87\'de takımına altın değerinde 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla 3\'üncü galibiyetini elde eden siyah-beyazlılar 11 puana yükselerek yarışa ortak oldu.

9\'uncu dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Sergen\'in şutunu Silivrispor kalecisi Burak son anda köşeden çıkardı.

34\'üncü dakikada Buğra\'nın kullandığı frikikte Silivrisporlu Selçuk \'un ters kafa vuruşunda top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

69\'uncu dakikada Taner\'in ceza sahası dışından çektiği sert şutta Mazlum\'a çarpan top direkten döndü.

87\'nci dakikada Nazilli Belediyespor öne geçti. Buğra\'nın pasında topla buluşan Görkem dönerek şutunu çekti, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, 3 puan Nazilli\'nin oldu.