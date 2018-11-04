Nazilli Belediyespor-Şile Yıldızspor: 2-2

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: İlçe

HAKEMLER: Raşit Yorgancılar (xx), Emin Barlas (xx), Bekir Yücel (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (x) - Görkem (xx), Mazlum (xx) (Dk. 46 Aykut x), Mert Er (xx), Buğra (xxx) (Dk. 71 Berk x), Said Can (xx), Zafer (xx), Sergen (xxx), İlyas (xx) (Dk. 60 Burak xx), Yasin (xx), Onur Karakabak (x)

ŞİLE YILDIZSPOR: Erşen (x) - Furkan Tuşik (xx), Zafer (xxx), Tahsin (xx), Furkan Külekçi (xx), Hasan (xx), Bertuğ (xx), Tolunay (xxx), Burak (xx) (Dk. 70 Ertan xx), Yetkin (x) (Dk. 46 Hasan xx), Zekeriya (xx) (Dk. 88 Fatih)

GOLLER: Dk. 44 Sergen, Dk. 45+1 Buğra (Nazilli Bld), Dk. 58 Tolunay, Dk. 90+1 Zafer (Şile Yıldızspor)

SARI KARTLAR: İlyas, Yasin, Görkem (Nazilli Bld), Zafer, Tolunay (Şile Yıldızspor)

TFF 3\'üncü Lig 1\'inci Grup\'ta zirve takipçilerinden Nazilli Belediyespor, evinde Şile Yıldızspor\'la uzatma anlarında kalesinde gördüğü golle berabere kaldı: 2-2. Siyah-beyazlılarda 44\'üncü dakikada Sergen ve 45+1\'inci dakikada Buğra\'nın attığı gollere konuk ekip 58\'inci dakikada Tolunay ile 90+1\'inci dakikada Zafer\'le karşılık verdi. Grupta Play-Off hattındaki iki takımdan Nazilli 19, Şile 18 puana ulaştı.

12\'inci dakikada gelişen Nazilli atağında Onur Karakabak\'ın soldan ortasını Görkem indirdi, Yasin\'in düzeltip şutu direğin yanından auta çıktı.

44\'üncü dakika ev sahibi öne geçti. Yasin\'in soldan kullandığı kornerde defanstan seken topu ceza yayından Sergen ağlara yolladı: 1-0.

45+1\'inci dakikada fark 2\'ye çıktı. Nazilli\'nin geliştirdiği hızlı hücumda Said Can\'ın pasında Buğra, kaleci Erşen\'i avladı: 2-0.

İlk yarı bu skorla bitti.

58\'inci dakikada Şile atağında Tahsin\'in ortasında ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Tolunay topu ağlara gönderdi: 2-1.

90+1\'inci dakikada skora eşitlik geldi. Kaleci Erşen\'in uzun aut atışında Zafer, Nazilli ceza sahasında sekn topu kafayla ağlara bırakıp skoru belirledi: 2-2.

