Nazilli Belediyespor savunma yapacak

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta uzatmada penaltıdan atılan goller ve çıkan kırmızı kartlarla 11 dakika uzayan olaylı Nazilli Belediyespor-Ergene Velimeşespor maçının yankıları sürüyor.

Ergene cephesinin Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık ve beraberindekilerden şikayetçi olmasının ardından Nazilli cephesi de Futbol Federasyonu\'na video ve fotoğraflarla savunma yapmaya hazırlanıyor. Nazilli Belediyespor Başkanı Özgen Türker, \"Maçla ilgili her türlü dökümanı topladık. Bu işin peşini bırakmayacağız. Belki puanlarımız geri verilmeyecek ancak bundan böyle saha içerisinde emeğimizin çalınmasını istemiyoruz. Saha içerisinde bulunan TFF temsilcilerinin de gerekeni yapacaklarına olan inancımızın tam\" dedi.