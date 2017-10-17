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Spor

Nazilli Belediyespor Sadi Tekelioğlu ile görüştü

NAZİLLİ,(DHA) - TFF 2

17 Ekim 2017 15:23

NAZİLLİ,(DHA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde SBS İnşaat Kırklarelispor\'a da 2-1 yenildikten sonra teknik direktör Fatih Akyel\'le yollarını ayıran Nazilli Belediyespor\'un Sadi Tekelioğlu ile görüştüğü öğrenildi. Trabzonspor tarihinin önemli isimlerinden olan Tekelioğlu\'na teklif götürdüklerini doğrulayan Başkan Erdoğan Eker, \"Sadi Tekelioğlu\'nun yanı sıra başka alternatiflerimiz de var. Şu an takımı Altyapı Koordinatörü Yalçın Bilgiç, antrenörler Birkan Duran, Murat Türkar ve kondisyoner Murat Angın\'a emanet ettik. En kısa zamanda teknik direktörümüzü belirleyeceğiz\" dedi.
Tekelioğlu, kariyerinde Bafraspor, Gençlerbirliği, Erzurumspor, Kastamonuspor, Konyaspor, Trabzonspor, A.Sebatspor, Sakaryaspor, Kocaelispor, Türk Telekomspor ve Sarıyer\'de görev aldı.

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