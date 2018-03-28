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Spor

Nazilli Belediyespor pes etmeyecek

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bandırmaspor mağlubiyetiyle bitime 6 hafta kala kendisini yeniden düşme hattında bulan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, pes etmenin karakterlerinde olmadığını söyledi

28 Mart 2018 15:55

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Bandırmaspor mağlubiyetiyle bitime 6 hafta kala kendisini yeniden düşme hattında bulan Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, pes etmenin karakterlerinde olmadığını söyledi.
Bu hafta düşme hattındaki rakiplerinden Karşıyaka\'yla Ege derbisine çıkacak siyah-beyazlılarda Yavuz, çok çalışıp galip gelen taraf olacaklarını belirtti. Yavuz, \"Nazilli\'ye geldiğim günden bu yana çalışıyorum ve çalışmaya da devam edeceğim. Kimsenin göstermediği özveriyi gösteriyorum. Nazilli\'nin bir ferdi gibi davranıyorum ve burada olduğum sürece bunu yapmaya devam edeceğim. Ben hayatımda pes etmeyi sevmem. Sonuna kadar savaşırım. Bu takım ligde kalacak bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki camia olarak birlik ve beraberliğimizi sürdürelim. Bunun içinde önümüzdeki kalan maçlarımızı kazanmak için mücadele edeceğiz\" dedi.

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