Nazilli Belediyespor Ömer Esenkaya'yı renklerine bağladı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (DHA)- TRANSFER döneminin en hareketli kulüplerinden olan 2\'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor, Etimesgut Belediyespor\'da forma giyen Ömer Esenkaya\'yı renklerine bağladı. Defansın sağında görev yapan 23 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Forvet arayışlarını da sürdüren Nazillispor, Amed Sportif\'te görev yapar Timur Kosovalı ile temaslarını yoğunlaştırdı. Gümüşhanespor\'da top koşturan Berk Ünal\'a da teklif götüren Ege ekibi olumsuz yanıt aldı. Berk, Gümüşhanespor\'da mutlu olduğunu belirterek, gelmeyi kabul etmedi.