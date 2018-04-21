Nazilli Belediyespor mucize peşinde

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe\'ye 3-2 mağlup olarak kümede kalma umutlarını tüketen Nazilli Belediyespor yarın Pendikspor\'la evinde karşılaşacak.

Nazilli İlçe Stadı\'nda Özer Özden\'in yöneteceği karşılaşma saat 15.30\'da başlayacak. Nazilli Belediyespor maçtan 3 puanla ayrılamaz veya rakibi Fethiyespor yenilmezse siyah-beyazlılar 3. Lig\'in yolunu tutacak. Teknik direktör Ahmet Yavuz, kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, \"İşimiz zor. Kazanıp Fethiye\'den gelecek haberi bekleyeceğiz\" dedi.

Nazilli Belediyespor, son 3 haftaya girilirken 15\'inci Fethiyespor\'un 9 puan gerisinde 16\'ncı basamakta bulunuyor.

