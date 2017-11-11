Nazilli Belediyespor, Karşıyaka maçına kenetlendi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta yarın saat 13.30\'da Karşıyaka\'yı konuk edecek düşme potasındaki Nazilli Belediyespor kritik maç öncesi kenetlendi. Siyah-beyazlı yönetim kötü gidişata dur demek için son antrenman öncesi tesisleri gelip kurban kesti. Yıldırım Demirören Sosyal Tesisleri\'ndeki organizasyona Onursal Başkan ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kulüp Başkanı Erdoğan Eker, Teknik Direktör Mustafa Bahadır, Basın Sözcüsü Özgen Türker, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Karşıyaka müsabakasının kendileri için final niteliğinde olduğunu belirten Haluk Alıcık, \"Karşıyaka karşısında sahamızda alacağımız bir galibiyet bizim çok önemli. Daha oynanmamış 24 maç var. Nazilli Belediyespor bulunduğu konumu hak etmiyor. Hep beraber bu takıma sahip çıkmalıyız. Nazilli Belediyespor daha iyi yerlerde olacak. Bu futbolcular bizim yüzümüzü güldürecek. Bize laf söyleyenler, küfür edenler o zaman ne diyecek çok merak ediyorum\" dedi.

Erdoğan Eker de \"Yarın Nazilli\'de oynanacak olan kritik maça kadın, erkek, çoluk çocuk herkesi davet ediyoruz. Taraftarın desteği bizim için çok önemli\" diye konuştu.