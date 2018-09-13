Nazilli Belediyespor-Karşıyaka: 2-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Emre Abar (xx), Harun Öztekin (xx), Serkan Öksüz (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (xx) - Mazlum (xx), Mert Er (xxx), Sergen (xxx), Onur Karakabak (xx), Zafer (xx), Buğra (xxx), Said Can (x) (Dk. 64 İlyas xx), Yasin (xxx) (Dk. 86 Recep Berk), Mert (x) (Dk. 75 Onur Topal xx), Görkem (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (x) - Anıl (x), Cenk (x), Metin (x), Özgür (x) (Dk. 86 Mahir), Fatih (x), Mustafa Aşan (x), Görkem (x) (Dk. 61 Harun x), Battal (x), Doğukan (x), Bartu (x) (Dk. 71 Hakan x)

GOLLER: Dk. 76 ve Dk. 82 Yasin (Nazilli Bld)

SARI KARTLAR: Zafer (Nazilli Bld), Cenk, Görkem, Özgür, Metin, Anıl (Karşıyaka)

ZİRAAT Türkiye Kupası 2. tur maçında Nazilli Belediyespor, evinde Karşıyaka\'yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Nazilli ekibinin gollerini 76. dakikada ve 82. dakikada Yasin attı. Sağanak yağmur altında oynanan müsabakada güvenlik sebebiyle Karşıyaka taraftarı stadyuma alınmadı.

9. dakikada Karşıyaka savunmasından sıyrılarak soldan ceza sahasına giren Said Can yerden vurdu, kaleci Erdoğan topu ayağıyla çıkardı.

14. dakikada Nazilli atağında defansın arkasına sarkan Buğra\'nın sağ çaprazdan plase vuruşunda kaleci Erdoğan bir kez daha ayağıyla golü önledi.

35. dakikada Karşıyaka atağında Metin ceza sahasında geriye çıkardı, Görkem\'in şutunda kaleci Onur\'un çeldiği top yan direkten döndü. İlk yarı 0-0 sona erdi.

55. dakikada soldan Buğra\'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Erdoğan topu çeldi. Karşıyaka savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

59. dakikada Mert\'in soldan ortasında arka direkte topu kontrol eden Yasin\'in şutunda Erdoğan bir kez daha gole izin vermedi.

62. dakikada ceza yayı üstünden Fatih sert vurdu, Nazilli kalecisi Onur uzanarak topu köşeden çıkardı.

76. dakikada ev sahibi ekibin ceza yayının sağından kazandığı serbest vuruşta Yasin düzgün bir vuruşla Erdoğan\'ı avladı: 1-0.

82. dakikada Nazilli kontratağında Yasin, Cenk\'ten sıyrılıp ceza yayı üstünden şık bir şutla bir kez daha ağları sarstı: 2-0. Müsabaka bu skorla sona erdi.