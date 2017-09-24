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Spor

Nazilli Belediyespor karıştı

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

24 Eylül 2017 15:53

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta evinde Altay\'a 6-1 mağlup olan Nazilli Belediyespor\'da işler karıştı. Alınan ağır yenilgi sonrası Teknik Direktör Fatih Akyel\'in istifanın eşiğine geldiği öğrenilirken, Başkan Erdoğan Eker de takıma sert tepki gösterdi. Futbolcularının mücadele etmediğini belirten Eker, \"Keşke herkes bu formanın hakkını vererek savaşsaydı da öyle yenilseydik. Tribünlerden benim aleyhime yapılan tezahüratlara üzüldüm. Yıllarca Nazilli\'ye emek verdim. Bundan sonra kulüp başkanı olarak insiyatif alamazsam burada olmayacağım\" dedi. 


Fatih Akyel\'i de eleştiren Eker, \"Teknik direktörümüz önce hazır olan futbolcuları oynatmalı. Ben işine karışmam ama gördüğümü de söylerim. Kendi aldığı futbolcuların tam anlamıyla hazır olmadığını görüyorum. Kadroda daha iyi oynayacak çocuklar var. Fatih Akyel\'in durumu çarşamba gününe kadar netleşir. Karagümrük karşılaşması öncesi bir değerlendime yapacağız. Umarım her şey hayrımıza olur\" yorumunu yaptı. Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık\'ın Altay  mağlubiyeti sonrası büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi.  

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