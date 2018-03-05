T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor kan kaybediyor

NAZİLLİ, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta SBS İnşaat Kırklarelispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, düşme hattından bir türlü kurtulamazken, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı da iyi bir şekilde değerlendiremedi

05 Mart 2018 15:03

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta SBS İnşaat Kırklarelispor deplasmanından 0-0\'lık beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, düşme hattından bir türlü kurtulamazken, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı da iyi bir şekilde değerlendiremedi. 
Bu sezon deplasmanlarda henüz galibiyetle tanışamayan siyah-beyazlılar bu hafta Fethiyespor, Ottocool Karagümrük ve Kahramanmaraşspor\'un yaşadığı kayıplara rağmen kazanamadı ve düşme hattında kaldı. Girdiği pozisyonları değerlendiremediklerini belirten teknik direktör Ahmet Yavuz, \"Deplasmanda alınan puan ya da puanlar olumsuz olarak değerlendirilmemeli. Artık kazanmaya başlamalıyız. Takımımızın düşme hattından çıkacağına inanıyorum\" dedi. 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

NAZİLLİ DHA TFFLig Beyaz Grup SBSKırklarelisporNazilli BelediyesporFethiyespor Ottocool KaragümrükKahramanmaraşsporGirdiğiAhmet YavuzArtıkTakımımızın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24