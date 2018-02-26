T24 LogoT24 Logo
Spor

Nazilli Belediyespor kahroldu

Bahittin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

26 Şubat 2018 15:12

Bahittin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor, en önemli rakiplerinden Fethiyespor\'la evinde 1-1 berabere kalarak büyük bir fırsatı kaçırdı.
Nazilli, 18 puanla ateş hattından çıkamazken teknik direktör Ahmet Yavuz öne geçmelerine rağmen galibiyeti elde edemediklerini söyledi. Karşılaşma bitiminde büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Yavuz, \"Mutlak kazanmamız gerekiyordu. Beraberliğe razı olduk. Eğer Fethiyespor\'a yenilseydik, bu bizim için büyük yıkım olacaktı. Artık içeride dışarıda kazanıp bir an önce bulunduğumuz konumdan çıkmalıyız\" dedi. 
Öne geçtikleri 5 maçta avantajlarını koruyamadıklarını ifade eden Ahmet Yavuz, \"Bu karşılaşmalarda skoru alsaydık 30 puanın üzerine çıkacaktık. Futbolcularım iyi mücadele ediyor. Mutlaka emeklerimizin karşılığını alacağız\" yorumunu yaptı.
Nazilli Belediyespor\'da maçın 40. dakikasında sakatlanan golcü Görkem Bitin\'in sağ arka adalesinden sorun yaşadığı ifade edildi. Genç futbolcunun durumu çekilecek MR sonrasında belli olacak.
Öte yandan maç sonunda Fethiyespor Teknik Direktörü Levent Eriş\'le tartışan Ahmet Yavuz, \"Levent hoca bu tür işleri sever. Kendisine yakışanı yaptı\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bahittin ALBAYRAKNAZİLLİ DHA TFFLig Beyaz GrupNazilli BelediyesporFethiyesporNazilliAhmet YavuzKarşılaşmaYavuzBeraberliğeEğer FethiyesporArtıkFutbolcularımMutlakaGörkem BitinGençMRFethiyespor Teknik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24