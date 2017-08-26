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Spor

Nazilli Belediyespor-Kahramanmaraşspor: 1-0

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) STAT: İlçe  HAKEMLER: Ali Zağlı (xxx), Ersin Erbay (xxx), Yusuf Doğan (xxx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Fatih (xxx)- Turgay (xxx), Bora (xxx), Mehmet (xx), Fatih (xxx), Burhan (xx), (Dk

26 Ağustos 2017 22:33

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
STAT: İlçe 
HAKEMLER: Ali Zağlı (xxx), Ersin Erbay (xxx), Yusuf Doğan (xxx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Fatih (xxx)- Turgay (xxx), Bora (xxx), Mehmet (xx), Fatih (xxx), Burhan (xx), (Dk.71 Mert Çapar xx), Tayfur Emre (xx), (Dk.78 Abdülkadir xx), Mert Er (xx), Nurettin (xxx), Hakan (xx), Emre (xx), (Dk.60 Hüseyin xx)     
KAHRAMANMARAŞSPOR: Mesut (x)- Evren (x), Serbay (x), (Dk.11 Devrim xx), Ramazan (xx, Timuçin (x), (Dk.59 Timur xx), Barış (xx), Erkan (xx), Yakup Ramazan (xx), Evren (xx), Eser (xx), Hüseyin (x), (Dk.73 Kemal x) 
GOL: Dk.45 (penaltı) Fatih Üge (Nazilli Belediyespor)
SARI KARTLAR: Emre, Turgay, Hüseyin (Nazilli Belediyespor), Ramazan, Barış (Kahramanmaraşspor)
İKİNCİ Lig Beyaz Grup\'taki ilk maçında Kahramanmaraşspor\'u konuk eden Nazilli Belediyespor, rakibini 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı. Siyah beyazlı ekip 45\'inci dakikada Fatih Üge\'nin penaltıdan attığı golle yakaladığı üstünlüğünü doksan dakikanın sonuna taşıyıp, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. 
34\'üncü dakikada gelişen Nazilli atağında Nurettin\'in pasında ceza alanına sokulan Burhan\'ın şutunda top auta çıktı. 
45\'inci dakikada Nazilli Belediyespor\'un geliştirdiği atakta Burhan\'ın ortaladı, Kahramanmaraşsporlu Ramazan\'ın topa ceza sahasında elle müdahalesini hakem Ali Zağlı penaltıyla cezalandırdı. Topun başına geçen Fatih Üge ağları havalandırdı: 1-0. 
68\'inci dakikada gelişen konuk takım atağında Erkan\'ın ceza alanına gönderdiği topu iyi takip eden Eser sert vurdu, kaleci Fatih gole izin vermedi. 
88\'inci dakikada Evren önünde bulduğu topu ceza alanı dışından Nazilli Belediyespor kalesine gönderdi. Kaleci Fatih yine gole izin vermedi.
90\'ıncı dakikada Ramazan\'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. Nazilli Belediyespor maçı 1-0 kazanmayı başardı. 

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