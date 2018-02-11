Nazilli Belediyespor kaçanlara üzüldü

NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta deplasmanda Altay\'a tek golle mağlup olup düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor\'da teknik direktör Ahmet Yavuz, galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. İlk yarıda kötü bir oyun sergilediklerini ancak ikinci devrede toparlandıklarını belirten Yavuz, \"Altay ikinci yarıda duvara çarpmış gibi oldu. Özellikle yediğimiz golden önce yakaladığımız pozisyonları sonuçlandırabilseydik, İzmir\'den 3 puanla dönerdik. Oyunumuzu rakibe kabul ettirmiştik. Ancak basit bir gol yiyerek puan alamadık\" diye konuştu.