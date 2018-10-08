Nazilli Belediyespor ilkleri yaşadı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 3. Lig 1. Grup\'ta sezona iyi başlayan ve 4 maçta gol dahi yemeyen Nazilli Belediyespor, Karbel Karaköprü Belediyespor deplasmanında ilkleri yaşadı. Rakibine 2-1 kaybeden Nazilli, bu sezon ilk defa resmi maçlarda yenilirken, kalesinde de ilk kez gol gördü. Bu mağlubiyetle 11. sıraya gerileyen siyah-beyazlılarda moraller bozuldu.

Teknik direktör Ahmet Yavuz, beraberliği yakaladıktan 4 dakika sonra kalelerinde bir gol daha gördüklerini belirterek, \"Üzgünüz ama umudumuzu koruyacağız. Bu hafta evimizde oynayacağımız Silivrispor müsabakasını kazanıp gönül alacağız\" dedi.