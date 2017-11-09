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Spor

Nazilli Belediyespor iddialı

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçtır galibiyete hasret kalan Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde oynayacağı Karşıyaka maçına iddialı hazırlanıyor

09 Kasım 2017 14:18

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta 10 maçtır galibiyete hasret kalan Nazilli Belediyespor, pazar günü evinde oynayacağı Karşıyaka maçına iddialı hazırlanıyor.
Nazilli\'yle sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan teknik direktör Mustafa Bahadır\'ın moral bozukluğu yaşayan futbolcuları motive ettiği öğrenilirken, \"Hepiniz kaliteli oyuncularsınız. Sorunumuz psikolojik. Karşıyaka maçı bizim için milat olacak. Sahamızda 90 dakika en iyi şekilde mücadele edersek 3 puanı alan taraf olacağız\" dediği belirtildi. 

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