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Spor

Nazilli Belediyespor gol sorununu çözmek istiyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) TFF 2

10 Ekim 2017 19:56

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta 6 haftadır galip gelemeyince tehlike hattına yaklaşan Nazilli Belediyespor\'da Teknik Direktör Fatih Akyel, gol yollarındaki sıkıntıyı çözerek patlama yapacaklarını söyledi. Beraberlikle ayrıldıkları son Konya Anadolu Selçukspor ve Fethiyespor maçlarında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını belirten Akyel, \"Son Fethiye deplasmanında sahanın her yerinde basan, istekli ve arzulu bir Nazilli Belediyespor vardı. Deplasmanda çok net 6-7 pozisyona girdik ancak atamadık. Çok iyi futbol ortaya koyduk ancak sonuç alamadık. Pozisyonlara giriyoruz ancak çok fazla gol kaçırıyoruz. Gol yollarında biraz sıkıntı çekiyoruz. Ama artık bu gol atamama sıkıntısına çare bulup patlama yapmak istiyoruz\" dedi.

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