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Spor

Nazilli Belediyespor Erdi'nin peşinde

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, son olarak Amed Sportif takımında forma giyen defans oyuncusu Erdi Bakırcı'nın peşine düştü

02 Ocak 2018 15:04

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazilli Belediyespor, son olarak Amed Sportif takımında forma giyen defans oyuncusu Erdi Bakırcı\'nın peşine düştü. Şu ana kadar ara transferde 5 futbolcuyu kadrosuna katan siyah-beyazlıların Erdi\'yi kadrosuna dahil etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.
Yıllarca Aydınspor 1923\'te kaptanlık yapan Erdi\'nin de yeniden Ege\'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Deneyimli stoper bu sezon Diyarbakır ekibinde 13 karşılaşmaya çıktı.
Nazilli Belediyespor\'da, Altınordulu genç orta saha oyuncusu Berk Erel\'i kiralamak için de görüşmeler sürüyor. 

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