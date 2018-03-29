Nazilli Belediyespor destek bekliyor

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup\'ta kümede kalma yolunda pazar günü Karşıyaka ile deplasmanda son derece kritik bir karşılaşmaya çıkacak Nazilli Belediyespor\'da başkan Özgen Türker, destek çağrısında bulundu.

Nazilli Belediyespor taraftarının İzmir\'deki karşılaşmaya yoğun ilgi göstereceğine inandığını belirten Türker, \"Atatürk Stadı\'nda ne kadar çok olursak sesimiz o kadar çok çıkar. Sahadaki futbolcularımızın desteğe çok ihtiyacı var. Tüm ilçemiz galibiyet için kenetlendi\" dedi.