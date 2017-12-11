Nazilli Belediyespor dert küpü

NAZİLLİ, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta evinde lider Gümüşhanespor\'a 2-1 yenilerek üst üste 4\'üncü maçını da kaybeden Nazilli Belediyespor, düşme potasından kurtulamadı. Sadece 9 puan toplayabilen siyah-beyazlılar büyük umutlarla başladığı sezonda hayal kırıklığı yaşadı. Nazilli, ligin de en az gol atan ekibi oldu. Sonuncu Silivrispor bile 13 kez ağları sarsarken, siyah-beyazlılar 10 kez sevinç yaşayabildi. Teknik direktörler Fatih Akyel ve Mustafa Bahadır\'la da yollarını ayıran Nazilli Belediyespor, yeni çalıştırıcısını bulmak için çalışmalarını hızlandırdı.