Nazilli Belediyespor çıkış peşinde

İZMİR, (DHA)- TFF 2\'NCİ Lig Beyaz Grup\'ta geçen hafta evinde Hacettepe\'ye 5-0 yenilen Nazilli Belediyespor, yarın Pendikspor\'a misafir olacak. İstanbul Pendik Stadı\'nda Burak Pakkan\'ın düdük çalacağı maç saat 13.30\'da başlayacak. Nazilli Belediyespor\'da sarı kart cezalısı stoper Emre Balak ile sakatlığı bulunan kanat oyuncusu Burhan müsabakada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Mustafa Bahadır, Pendik deplasmanında istedikleri skoru alacaklarını söyledi. Bahadır, \"Hacettepe yenilgisi hepimizi çok üzdü. Ancak ben takımıma güveniyorum. Oyuncularımız Pendikspor\'a karşı ellerinden gelen tüm gayreti gösterecekler. Takımımdan galibiyet bekliyorum\" dedi. Bu maç öncesi Nazilli Belediyespor, 9 puanla 15\'inci basamakta yer alırken, Pendikspor ise 14 puanla 12\'nci sırada.